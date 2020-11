Neto marca na própria baliza. Sporting 0-1 Moreirense (1.ª parte)

© Lusa

Por TSF/Lusa 28 Novembro, 2020 • 19:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois da vítoria do FC Porto no Açores, o líder do campeonato recebeu o Moreirense no estádio de Alvalde. O Sporting, que independentemente do resultado continuará no primeiro lugar do campeonato, entrou em campo com o mesmo onze que jogou frente ao Vitória de Guimarães.

Após a paragem do campeonato, houve compromissos das seleções e pelo meio também Taça de Portugal. Nesse jogo frente ao Sacavenense, Rúben Amorim não pode contar com o médio Pedro Gonçalves. Entretanto, o internacional sub-21 recuperou e foi chamado à titularidade.

Do outro lado, estava um renovado Moreirense, que tinha uma estreia no banco: César Peixoto. Ambos os treinadores, velhos conhecidos dos relvados e campeões no Benfica, estiveram à conversa antes do apito inicial.

As três equipas cumpriram ainda um minuto de silêncio, numa homenagem a Diego Maradona e Vítor Oliveira.

O encontro começou com o guardião do Pasinato a negar o golo a Pedro Porro. Mas o primeiro tento do jogo foi da equipa visitante: D'Alberto cruzou para área e, na tentantiva de corte, Neto introduziu a bola na própria baliza.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, João Mário, Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Šporar.

Onze do Moreirense: Mateus Pasinato; D'Alberto, Rosić, Steven Vitória, Afonso Figueiredo; Fábio Pacheco, Gonçalo Franco, Alex Soares; Felipe Pires, Walterson, André Luís.