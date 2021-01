Nacional-Sporting adiado para as 18h00 desta sexta-feira

Por Gonçalo Teles 07 Janeiro, 2021 • 17:32 Partilhar este artigo Facebook

O jogo entre o líder do campeonato, Sporting, e o CD Nacional, na Madeira, que estava marcado para as 18h30 desta quinta-feira foi adiado para as 18h00 desta sexta-feira confirmou à TSF fonte do clube madeirense.

De acordo com fonte do Nacional, os dois clubes vão reunir para tentar chegar a acordo sobre uma nova data para realizar o encontro.

Às 18h30, hora original da partida, o árbitro Manuel Mota considerou que não havia condições para se iniciar o jogo, pelo que se aguardaram os 30 minutos regulamentares. Após reavaliação da situação, o jogo foi adiado.

A braços com a depressão Filomena, a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Onze do CD Nacional: Daniel Guimarães; Rúben Freitas, Júlio César, Lucas Kal e João Vigário; Rúben Micael, Nuno Borges e Azouni; Riascos, Róchez e Camacho.

Onze do Sporting: Adán, Nuno Mendes, Feddal, Coates, Luís Neto, Porro, Palhinha, João Mário, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Sporar.

Os leões têm 32 pontos, enquanto os madeirenses somam 13.

Suplentes do Nacional: Piscitelli, Pedrão, Witi, Alhassan, Koziello, Gorré, Francisco Ramos, Thill e João Victor.

Suplentes do Sporting: Maximiano, Borja, Gonçalo Inácio, Antunes, Matheus Nunes, Tabata, Tiago Tomás, Plata e Jovane.

O jogo é arbitrado por Manuel Mota, assistido por Paulo Miranda e Luciano Maia. O VAR é António Nobre.