O Sporting defronta Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa

O Sporting venceu o Midtjylland © Amstrup/EPA

Por TSF/Lusa 24 Fevereiro, 2023 • 10:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting defronta os ingleses do Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa, ditou o sorteio desta manhã realizado em Nyon, na Suíça. Os jogos estão agendados para os dias 9 e 16 de março.

Conheça a lista completa dos jogos dos oitavos de final da Liga Europa

Union Berlim - Saint Gilloise

Sevilha - Fenerbahçe

Juventus - Friburgo

Bayer Leverkusen - Ferencváros



Sporting - Arsenal

Manchester United - Bétis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar - Feyenoord

Os leões chegam a esta fase depois de terem afastado no play-off os dinamarqueses do Midtjylland, com uma vitória por 4-0 fora, depois de um empate a um em Alvalade.