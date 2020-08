Sporting contrata criativo Pedro Gonçalves ao Famalicão

O médio de 22 anos assina pelos leões © Sporting / José Lorvão

O Sporting confirmou a contratação do médio Pedro Gonçalves ao Famalicão. Sem revelar os valores do negócio, os leões anunciaram o jogador na página do clube.

Pedro Gonçalves assina contrato com os leões válido por cinco temporadas.

O médio que chega do Famalicão é o terceiro reforço para a época 2020/2021, depois de Antunes e Pedro Porro.

"É um grande orgulho poder vestir esta camisola. O Sporting CP é um dos grandes de Portugal. De certeza que vou dar tudo por este símbolo e pela família Sportinguista", começou por dizer aos meios de comunicação do clube, referindo que escolheu o Sporting CP porque "o projecto é aliciante".

"O objetivo é ganhar todos os jogos para que possamos dar as maiores alegrias aos adeptos. Precisamos do apoio deles. Espero que isto passe o mais rapidamente possível e que em breve consigamos estar juntos em Alvalade", referiu.

Sobre a última temporada, Pedro Gonçalves enaltece o trabalho da equipa do Famalicão. "Encaixei nas ideias do treinador e dei sempre o máximo de mim. Espero repetir o ano, ou, claro, fazer até melhor".

Ao serviço do Famalicão, Pedro Gonçalves fez 40 jogos e marcou sete golos naquela que foi a sua temporada de estreia na I Liga. Antes, Pedro Gonçalves tinha passado pelo Wolverhampton, depois de várias temporadas em Chaves, onde foi formado, no Sporting de Braga e ainda no Valência.