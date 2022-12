Por Clara Maria Oliveira 29 Dezembro, 2022 • 20:22 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting recebe, esta quinta-feira, o lanterna vermelha da I Liga, Paços de Ferreira, num encontro a contar para a 14.ª jornada do campeonato. Os leões encontram-se em quinto lugar da competição e, em caso de vitória, sobe a quarto, e fica provisoriamente com os mesmos pontos do terceiro, o SC Braga.

Como já tinha acontecido nos últimos dois jogos em Alvalade, frente ao Marítimo e ao SC Braga, os leões marcaram cedo e ainda antes dos cinco minutos. Num dos primeiros lances de ataque do encontro, Nuno Santos recebeu a bola no lado esquerdo e encontrou, com um cruzamento para a área, a cabeça de Pedro Porro, que aproveitou um desvio caricato do guarda-redes pacense para inaugurar o marcador.

O segundo golo da formação leonina surgiu aos 22 minutos, e Nuno Santos, que já tinha assistido no 1-0, acabou por marcar o 2-0. O extremo português só teve de encostar após uma jogada de contra-ataque que precisou de poucos toques para chegar da defesa ao ataque e que culminou na assistência de Marcus Edwards para o camisola número 11.

Mesmo antes do intervalo, ainda houve tempo para mais um golo do Sporting. Após marcar, Pedro Porro 'imitou' Nuno Santos e, desta vez, fez uma assistência, após encarar um defesa pacense no um para um, e serviu Paulinho, que cabeceou na grande área para o 3-0, aos 45 minutos.

Na primeira parte, os homens comandados por Rúben Amorim dominaram e também aproveitaram as debilidades defensivas do Paços de Ferreira, que deixou bastante espaço nas costas da defesa. No ataque, os pacenses foram tímidos e raramente se aproximaram das redes defendidas por Adán.

Nos segundos 45 minutos, os pacenses não desistiram e tentaram reagir e marcar em Alvalade, não se limitando a baixar as linhas para travar mais golos do adversário. Do lado do Sporting, houve oportunidades de aumentar a vantagem, mas os verde e brancos tiraram o pé do acelerador e controlaram o jogo ao seu ritmo.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Sebastian Coates e Matheus Reis; Pedro Porro, Essugo, Pote e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Trincão

Onze do Paços de Ferreira: Jordi; Lima, Antunes, Holsgrove, Thomas, Nico Gaitán, Delgado, Matchoi, Ferigra, Rui Pires, Flávio Ramos

Suplentes do Sporting CP: Franco Israel, Esgaio, Marsà, Sotiris, Rochinha, Arthur, Jovane, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro

Suplentes do Paços de Ferreira: Vekic, Uilton, Arthur Sales, Toma, Butzke, Jorge Silva, Fernando Fonseca, Mauro Couto