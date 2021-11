Estádio de Sporting de Braga e Vitória de Guimarães alvo de buscas

© Hugo Delgado/Lusa (arquivo)

Por TSF 24 Novembro, 2021 • 09:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há novas buscas para investigar os negócios do futebol. A Autoridade Tributária, o Ministério Público e o juiz Carlos Alexandre estão, esta quarta-feira, a realizar buscas às instalações do Sporting de Braga, confirmou a TSF.

De acordo com o Correio da Manhã, em causa estarão suspeitas de fraude fiscal com um valor próximo de 200 milhões de euros. As buscas estão a ser feitas nas instalações do clube, que tem grande parte da estrutura diretiva na Dinamarca, onde esta quinta-feira os arsenalistas vão jogar com o Midtjylland para a Liga Europa.

Também o estádio do Vitória Sport Clube em Guimarães está a ser alvo de buscas, adianta o Correio da Manhã.

* Em atualização