Sporting de Braga e Benfica abrem quarta eliminatória da Taça de Portugal

© Filipe Amorim/Global Imagens

Por Lusa 31 Outubro, 2019 • 15:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sporting de Braga, frente ao Gil Vicente, e Benfica, com o Vizela, vão dar em 23 de novembro o pontapé de saída da quarta eliminatória da Taça de Portugal, revelou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Pub Pub

Na nota publicada na sua página oficial, a FPF dá conta de que pelo menos quatro partidas vão ter transmissão televisiva, com os arsenalistas a receberem os gilistas, em jogo agendado para as 18h30 e transmitido pela SportTV, e os encarnados a jogarem em Vizela, equipa do Campeonato de Portugal, a partir das 20h45, em jogo que com transmissão na RTP.

Pub Pub

No dia 24 de novembro (domingo), o FC Porto recebe pelas 17h30 o Vitória de Setúbal, em jogo que passará na RTP, enquanto, pelas 20h00, o Belenenses recebe o Desportivo de Chaves, em partida com transmissão na SportTV.