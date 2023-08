Sporting de Braga e Famalicão dão pontapé de saída na I Liga 2023/24

Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Sporting de Braga e Famalicão dão esta sexta-feira o pontapé de saída na I Liga portuguesa de futebol da época 2023/24, cuja primeira jornada encerra na segunda-feira, com a deslocação do campeão Benfica ao estádio do Boavista.

Os 'arsenalistas', que na época passada terminaram no terceiro lugar e estão a disputar o acesso à Liga dos Campeões, recebem, a partir das 20h15, o Famalicão, tranquilo oitavo classificado na edição anterior do campeonato.

O Benfica, atual campeão e recordista de títulos, com 38 troféus conquistados, apenas se vai mostrar na segunda-feira, no jogo de fecho da ronda inaugural, no reduto do Boavista, cinco dias após ter conquistado a Supertaça, ao vencer o FC Porto, por 2-0.

O vice-campeão nacional joga no mesmo dia, no estádio do recém-promovido Moreirense, depois de ter vencido a II Liga na temporada passada, enquanto o Sporting, o outro candidato ao título, que terminou na quarta posição em 2022/23, recebe no sábado o Vizela.