Sporting de Braga em Alvalade para encurtar distâncias para o líder Benfica

© Hugo Delgado/Lusa (arquivo)

Por Lusa 01 Fevereiro, 2023 • 06:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting de Braga joga esta quarta-feira no reduto do Sporting, no fecho da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em busca de encurtar distâncias para o líder Benfica, enquanto o FC Porto, terceiro, visita o Marítimo.

Depois do triunfo do Benfica em Arouca (3-0), na terça-feira, os líderes do campeonato 'dispararam' para 50 pontos, com mais dois jogos do que os três mais diretos perseguidores, deixando os minhotos a 10, no segundo lugar, a precisar de vencer para manter distâncias.

A equipa de Artur Jorge, agora 'órfã' do ponta de lança Vitinha, vendido ao Marselha no último dia do mercado de transferências de janeiro, tem missão difícil em Alvalade ante o quarto classificado, que soma 32 pontos, após uma época irregular.

Por outro lado, podem estrear-se os internacionais portugueses Bruma e Pizzi, que chegaram nos últimos dias do defeso para aumentar as opções no meio campo ofensivo.

Os 'leões', por seu lado, vêm da derrota na final da Taça da Liga (2-0), ante o FC Porto, e da perda do espanhol Pedro Porro para o Tottenham, colmatada, em termos de aquisições, pela chegada do compatriota Héctor Bellerín, por empréstimo do FC Barcelona, além do defesa-central Ousmane Diomandé.

Ainda antes desse jogo que fecha a 18.ª ronda, com início marcado para as 21:15, o FC Porto, terceiro com 39 pontos, visita o 'aflito' Marítimo, 17.º e penúltimo, na Madeira, de olho em ultrapassar os bracarenses e ficar na expectativa do que fazem os rivais.

Com a vitória, a formação orientada por Sérgio Conceição, 'tranquila' no fecho de mercado, aproveitará sempre o resultado do jogo grande da ronda, e se os 'verdes e brancos' derem uma 'ajuda', acabará no segundo lugar.

Programa da 18.ª jornada:

- Domingo, 29 jan:

Casa Pia - Santa Clara, 2-1.

Vizela - Rio Ave, 3-1.

Boavista - Portimonense, 4-2.

Famalicão - Estoril Praia, 1-0.

- Segunda-feira, 30 jan:

Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves, 2-1.

- Terça-feira, 31 jan:

Paços de Ferreira - Gil Vicente, 2-1.

Arouca - Benfica, 0-3.

- Quarta-feira, 01 fev:

Marítimo - FC Porto, 19h00

Sporting - Sporting de Braga, 21h15