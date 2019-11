Chuva de golos na pedreira. Braga e Wolverhampton estão apurados

A equipa do Sporting de Braga a festejar com os adeptos © Rafael Marchante/Reuters

O Sporting de Braga qualificou-se esta quinta-feira para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar 3-3 na receção aos ingleses do Wolverhampton, em jogo da quinta jornada do Grupo K.

O médio André Horta inaugurou o marcador para os bracarenses, aos seis minutos, mas o Wolverhampton deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo, com golos de Raúl Jiménez (14), Matt Doherty (34) e Adama Traore (35), antes de Paulinho (64) e Fransergio (79) fixarem o resultado final.

O Braga, que se tornou o clube português com maior número de jogos seguidos sem perder nas provas europeias, com 12, manteve-se no comando do grupo, com um ponto de vantagem sobre a equipa treinada por Nuno Espírito Santo, que também se apurou para a fase seguinte.

O Sporting de Braga tornou-se esta quinta-feira a primeira equipa portuguesa a somar 12 jogos consecutivos sem perder na história das taças europeias de futebol, ao empatar 3-3 na receção ao Wolverthampton. Em encontro da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa, os arsenalistas alcançaram um feito que nenhum dos três grandes lusos obteve - o FC Porto somou duas vezes 11, o Benfica uma e o Sporting ficou-se pelas nove.

A série de invencibilidade dos bracarenses já vem da época 2017/18, quando Abel Ferreira era o treinador, tendo-se iniciado após o desaire por 3-0 em Marselha, em 15 de fevereiro de 2018, em encontro da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

A formação minhota acabou eliminada, mas venceu o jogo da segunda mão, por 1-0, em 22 de fevereiro de 2018, com um tento solitário de Ricardo Horta, arrancando para um registo que hoje atingiu o recorde luso de 12 jogos sem qualquer derrota.