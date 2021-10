Sporting de Braga estreia-se na Taça da Liga frente ao Paços de Ferreira

© Hugo Delgado/Lusa

O Sporting de Braga, finalista vencido na última edição da Taça da Liga de futebol, vai estrear-se esta quinta-feira na receção ao Paços de Ferreira, em jogo do grupo C, que a equipa pacense necessita vencer.

A equipa bracarense, que já venceu a competição por duas vezes (2012/13 e 2019/20) e perdeu na época passada a final frente ao Sporting, vai defrontar o Paços de Ferreira, que no primeiro jogo do grupo foi derrotado pelo Boavista (2-1).

Devido a esta derrota, o Paços de Ferreira necessita vencer para manter a esperança de atingir a 'final four' da Taça da Liga, enquanto o Sporting de Braga, seja qual for o resultado de hoje, vai chegar ao jogo frente ao Boavista com possibilidade de se apurar.

Esta época, as duas equipas já se defrontaram, então em jogo da quinta jornada da I Liga, disputado em Paços de Ferreira e que terminou com um empate a zero.

O jogo entre o Sporting de Braga e o Paços de Ferreira está agendado para as 20:15, no estádio municipal de Braga, e será arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Na terça-feira, o Sporting, detentor do troféu, recebeu e venceu o Famalicão por 2-1, ficando mais próximo de seguir em frente, enquanto o FC Porto foi derrotado pelo Santa Clara, nos Açores, por 3-1, e já está eliminado da prova.

Na quarta-feira, o Benfica estreou-se na Taça da Liga com um empate 3-3 em Guimarães, ficando mais próximo de se apurar, quando lhe falta receber o Sporting da Covilhã, da II Liga e já afastado, num embate em que os vitorianos ficam à espera que o Benfica não vença, ou que, em caso de triunfo, o mesmo seja inferior aos 2-0 registados pelo Vitória na Covilhã.