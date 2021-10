Golo anulado à equipa da casa. Ludogorets 0-1 Braga (2.ª parte)

Por Cátia Carmo 21 Outubro, 2021 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os minhotos entraram bem no jogo. Ainda antes dos primeiros 10 minutos, aos 7', Wenderson Galeno lançou Nuno Sequeira em profundidade e, tal como num lance anterior em que Iuri Medeiros atirou ao poste, Ricardo Horta deu seguimento ao cruzamento atrasado, desta vez com sucesso, e inaugurou o marcador.

Três minutos depois, Josué Sá finalizou um lance que teve origem num livre a favor do Ludogorets, mas a equipa de arbitragem assinalou fora de jogo.

Rola a bola! É a equipa da casa que sai a jogar. Aos 5 minutos, Iuri Medeiros rematou ao poste do Ludogorets. Esteve à vista o primeiro golo do Braga. Aos 8 minutos, surge o primeiro golo e é português: Ricardo Horta inaugura o marcador. É a primeira vez que os minhotos começam um jogo europeu em vantagem.

Dois minutos depois, há golo anulado ao Ludogorets por fora de jogo. A equipa búlgara tentou aproveitar da melhor maneira um lance de bola parada. Aos 13 minutos surge um passe em profundidade para Galeno, que acabou apanhado em fora de jogo.

Aos 23 minutos, Diogo Leite cai com muitas dores no relvado e precisa de assistência médica. O jogo está interrompido. Um minuto depois sai o primeiro cartão amarelo do jogo, exatamente para Diogo Leite, que já está recuperado das dores no joelho.

Dois minutos depois, novo cartão amarelo. Desta vez para Al Musrati. Em termos técnicos tem sido uma primeira parte fraca por parte de ambas as equipas. Aos 43 minutos, Sotiriou rematou do corredor central, mas Matheus conseguiu defender a dois tempos.

O árbitro dá dois minutos de compensação. Não há tempo para mais. É intervalo na Bulgária.

Recomeçou o jogo.

Onze do Ludogorets: Kahlina; Ikoko, Josué Sá, Verdon e Pinas; Badji, Claude Gonçalves e Yankov; Tekpetey, Sotiriou e Despodov

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Fabiano, Paulo Oliveira, Diogo Leite e Sequeira; Iuri Medeiros, Al Musrati e Castro; Galeno, Abel Ruiz e Ricardo Horta

Suplentes do Ludogorets: Padt e Hristov; Terziev, Alex Santana, Manu, Tchibota, Cafumana, Rotariu, Plastun, Mitkov e Yordanov

Suplentes do Sporting de Braga: Tiago Sá; Yan Couto, Vítor Tormena, André Horta, Lucas Piazon, Mario González, Chiquinho, Lucas Mineiro, Raúl Silva, Francisco Moura, Bruno Rodrigues e Vítor Oliveira