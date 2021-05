Duelo minhoto na Pedreira. SC Braga 0-0 Moreirense (1.ª parte)

Os jogadores do Sporting de Braga © Hugo Delgado/Lusa

O Sporting de Braga recebe esta sexta-feira o Moreirense que, em caso de vitória, pode apurar-se para a Liga Conferência Europa.

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Esgaio, Tormena, Raúl Silva e Sequeira; Fransérgio, Al Musrati e Castro; Ricardo Horta, Abel Ruiz e Galeno.

Onze do Moreirense: Miguel Oliveira; Ferraresi, Rosic e Abdoulaye; Walterson, Franco, Fábio Pacheco, David Simão e Conté; Pires e André Luís.

Os jogadores de Carlos Carvalhal ocupam o quarto lugar da tabela e não vencem há quatro jogos. A equipa de Moreira de Cónegos ocupa o nono lugar do campeonato com 40 pontos (os mesmos que o Belenenses SAD e o Santa Clara), com dois de diferença para o sexto classificado, Vitória de Guimarães.

O encontro está marcado para as 21h15.