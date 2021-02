Sporting de Braga pode subir ao segundo lugar caso vença na Madeira

Ricardo Horta © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Lusa 28 Fevereiro, 2021 • 10:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting de Braga pode subir este domingo ao segundo lugar da Liga portuguesa de futebol, caso vença em casa do Nacional, aproveitando o empate de sábado entre Fc Porto e Sporting.

Os 'arsenalistas' partem para o jogo com 43 pontos, menos dois do que os 'dragões', que empataram 0-0 na receção ao Sporting, formação que assim manteve o comando e os 10 pontos de avanço para a equipa 'azul e branca' e com a possibilidade de perder apenas um ponto para a equipa que eventualmente venha a ocupar o segundo lugar.

Nos restantes encontros do dia, a luta pela permanência estará em foco, com o Portimonense, 13.º classificado, com 19 pontos, a receber o lanterna-vermelha Marítimo (17 pontos), e o Tondela, no 12.º posto, com 21, a ser anfitrião do Gil vicente, 14.º classificado, com 19.

Programa e resultados da 21.ª jornada da I Liga de futebol:

- Sexta-feira, 26 fev:

Vitória de Guimarães - Boavista, 2-1

- Sábado, 27 fev:

Famalicão - Farense, 0-0

Santa Clara - Paços de Ferreira, 3-0

FC Porto - Sporting, 0-0

- Domingo, 28 fev:

Portimonense - Marítimo, 15h00

Tondela - Gil Vicente, 17h30

Nacional - Sporting de Braga, 20h00

- Segunda-feira, 1 mar:

Benfica - Rio Ave, 19h00

Moreirense - Belenenses SAD, 20h15