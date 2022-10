Sporting de Braga procura assegurar play-off no terreno do União de Berlim

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge © Rodrigo Antunes/Lusa

O Sporting de Braga procura esta quinta-feira assegurar o segundo lugar no Grupo D da Liga Europa de futebol, no terreno do União de Berlim, surpreendente líder da Bundesliga, em jogo da quinta jornada.

Os bracarenses, segundos classificados com sete pontos, mais um do que os alemães, terceiros, defrontam-se a partir das 18h45 locais (17h45 em Lisboa), no Estádio An Der Alten Forsterei, em Berlim, sob arbitragem do inglês Craig Pawson.

Sem o ala Diego Lainez, que ficou de fora devido a uma indisposição gástrica, mas com o defesa central Niakaté, o Sporting de Braga pode assegurar a presença no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, a disputar entre os segundos classificados de cada um dos grupos da segunda competição continental e os terceiros das 'poules' da Liga dos Campeões.

Os vencedores dos oito grupos da Liga Europa avançam diretamente para os oitavos de final.

O Union Saint-Gilloise segue no primeiro lugar do agrupamento, com 10 pontos, podendo também assegurar esta posição, e um lugar nos oitavos, caso vença na visita aos suecos do Malmö, último classificado sem qualquer ponto.