Sporting de Braga procura subir ao quarto lugar da I Liga

Sporting Clube de Braga © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 26 Setembro, 2021 • 10:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting de Braga procura subir provisoriamente ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, este domingo, na visita ao terreno do Santa Clara, em jogo da sétima jornada.

Os bracarenses procuram somar pela primeira vez esta temporada duas vitórias consecutivas, defrontando o conjunto açoriano, que vem de duas derrotas consecutivas.

Em caso de triunfo, o Sporting de Braga ultrapassa o Estoril Praia, que é quarto, com 13 pontos, mais dois do que os bracarenses, e apenas joga na segunda-feira, na visita ao Boavista.

Na sexta posição, o Portimonense também procura a segunda vitória seguida, na receção ao Vizela (14.º), que não vence há quarto encontros e empatou os últimos três.

Na frente da I Liga, tudo continua igual, com o Benfica, com sete vitórias em sete encontros, a ter mais quatro pontos do que o FC Porto e do que o Sporting e mais oito do que o Estoril Praia.