Sporting de Braga prossegue defesa do título com o Santa Clara

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Lusa 16 Novembro, 2021 • 09:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting de Braga continua a defesa da Taça de Portugal de futebol com a receção a outro emblema da I Liga, o Santa Clara, numa quarta eliminatória em que os três 'grandes' atuam todos em casa.

O Benfica, finalista vencido da última edição e recordista da prova, recebe o Paços de Ferreira, enquanto o FC Porto defronta o Feirense, segundo classificado da II Liga, e o Sporting joga em Alvalade com o Varzim, penúltimo do segundo escalão.

Com duelos cruciais para a continuidade na Liga dos Campeões durante a próxima semana, é esperado que os três principais emblemas do futebol português aproveitem a quarta eliminatória da Taça de Portugal para pouparem alguns dos seus principais jogadores, ainda mais com jogos nos seus próprios estádios.

Apenas pela terceira vez com o estatuto de detentor da Taça de Portugal, o Sporting de Braga recebe no sábado o Santa Clara, numa repetição do duelo da última edição, na altura já nos quartos de final, que terminou com um triunfo da equipa de Carlos Carvalhal, por 2-1.

Este jogo chega numa altura importante para os minhotos, que precisam de 'limpar a imagem', depois da goleada (6-1) sofrida no Estádio da Luz na última jornada da I Liga, e também ganhar confiança para a partida com o Midtjylland durante a semana, em que podem 'carimbar' a continuidade na Liga Europa.

Já esta temporada, o Santa Clara dificultou a vida do Sporting de Braga, com um empate (1-1) nos Açores para o campeonato, e na última época, logo na segunda jornada da I Liga, alcançou a primeira vitória (1-0) de sempre na casa dos 'arsenalistas', que já tinham Carlos Carvalhal no comando.

Na sexta-feira, antes de viajar até Barcelona, o Benfica, que já levantou a Taça em 26 ocasiões, recebe o Paços de Ferreira, atual 11.º classificado da I Liga e equipa de boas recordações para os 'encarnados' quando jogam na Luz.

É preciso recuar até 2013 para encontrar a última vez que os 'castores' não saíram derrotados da casa do Benfica, na altura com uma igualdade (1-1), na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, depois de um triunfo dos lisboetas (2-0) na Mata Real.

O jogo poderá marcar o regresso aos relvados do avançado suíço Seferovic, que só fez dois jogos esta época devido a lesão, com o técnico Jorge Jesus certamente a fazer algumas poupanças, a pensar no confronto decisivo com o FC Barcelona.

Paulo Bernardo, jovem que tem sido lançado pelo treinador 'encarnado' nos últimos jogos, é baixa certa, já que testou positivo à covid-19.

No sábado, o FC Porto defronta no Dragão o Feirense, num encontro em que a equipa de Sérgio Conceição é 'super favorita', apesar do bom campeonato que a formação de Santa Maria da Feira está a fazer na II Liga.

O guarda-redes argentino Marchesín, que esta época perdeu a baliza para Diogo Costa, deverá ter nova oportunidade, assim como o mexicano Corona, que está bem longe do que já demonstrou com a camisola portista.

Com um duelo determinante com o Atlético Madrid na 'Champions', Conceição também deverá resguardar algumas das principais figuras, embora Uribe, Marcano e Wendell sejam baixas certas devido a problemas físicos.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal arranca na quinta-feira, com o Sporting a receber em Alvalade o 'aflito' Varzim, equipa que está a lutar para se manter na II Liga (tem apenas uma vitória em 11 jornadas).

Em teoria, o técnico Rúben Amorim tem todas as condições para seguir em frente na prova e continuar a sonhar com o único título que lhe falta conquistar em Portugal, bem como para poupar alguns jogadores para a receção ao Borussia Dortmund.

Coates, Neto e Porro, todos lesionados, vão falhar o embate com o emblema que milita na II Liga, enquanto figuras menos utilizadas, como João Virgínia, Jovane Cabral, Tiago Tomás, Tabata e Rúben Vinagre deverão ter nova oportunidade para se mostrarem ao treinador.

Nesta fase da Taça, destaque também para o dérbi do Minho entre Moreirense e Vitória de Guimarães, dois emblemas da I Liga.

A quarta eliminatória fica fechada na segunda-feira, com o Tondela a receber o Leixões, do segundo escalão.