Sporting de Braga renova com guarda-redes Lukas Hornicek até 2028

O guarda-redes Lukas Hornicek renovou contrato com o Sporting de Braga até 30 de junho de 2028, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol, considerando o jovem checo como "uma das maiores promessas".

"Lukas Hornicek é visto como uma das maiores promessas do Sporting de Braga, tendo recebido este voto de confiança por parte do clube", refere em comunicado.

O guarda-redes, de 20 anos, que chegou ao clube luso proveniente dos checos do FK Pardubice, já somou três jogos na equipa principal do Sporting de Braga, um deles esta época, no triunfo frente ao Paços de Ferreira, na fase de grupos da Taça da Liga.

Nas últimas duas temporadas, o guarda-redes internacional jovem checo, que fica com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, fez 39 jogos pela equipa B do clube arsenalista.