Por TSF 16 Janeiro, 2021 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Paços de Ferreira venceu, este sábado, o SC Braga por 2-0 com golos de Bruno Costa e Hélder Ferreira, num jogo em que os bracarenses despediçaram a oportunidade de se aproximarem do pódio do campeonato após os empates, esta sexta-feira, dos três primeiros classificados.

Com esta vitória no Estádio Capital do Móvel, a equipa treinada por Pepa soma 25 pontos, ficando assim a apenas dois dos bracarenses, que ocupam o quarto lugar.

O primeiro golo do jogo chegou apenas na segunda-parte, aos 57', quando Bruno Costa tirou um adversário do caminho e atirou cruzado, a contar, para o fundo das redes defendidas por Matheus.

Os pacenses dilataram a vantagem aos 76', quando Hélder Ferreira fez um desvio crucial para a baliza após um livre batido para grande área.

Onze do Paços de Ferreira: Jordi; Fernando Fonseca, Marco Baixinho, Maracás e Zé Uilton; Luiz Carlos, Stephen Eustáquio e Bruno Costa; Hélder Ferreira, Douglas Tanque e João Amaral.

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Ricardo Esgaio, Bruno Viana, David Carmo e Sequeira; Fransérgio, Castro, Al Musrati e Galeno; Abel Ruiz e Ricardo Horta.