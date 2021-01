Sporting de Braga vence Marítimo e aproxima-se provisoriamente do pódio da I Liga

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal © Pedro Correia/Global Imagens

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira em casa o Marítimo, por 2-1, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e ficou provisoriamente a um ponto dos lugares do pódio.

Iuri Medeiros (34 minutos) e Ricardo Horta (67) marcaram os golos dos arsenalistas, que somaram o quinto triunfo consecutivo no campeonato em casa, com o angolano Milson (77) a reduzir para os insulares.

O Braga segue na quarta posição, com 27 pontos, a um de FC Porto e Benfica e a cinco do líder Sporting, equipas com menos um jogo, enquanto o Marítimo é oitavo, com 14, depois de interromper uma série de três jogos sem derrotas na prova.