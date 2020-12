Sporting de Braga vence Zorya, mas falha primeiro lugar no grupo D da Liga Europa

© AFP

O Sporting de Braga despediu-se esta quinta-feira da fase de grupos da Liga Europa de futebol com uma vitória, ao bater os ucranianos do Zorya por 2-0, resultado insuficiente para garantir o primeiro lugar no grupo G.

Os 'arsenalistas' estavam dependentes do resultado dos ingleses do Leicester, que, ao vencerem por idêntico resultado na receção aos gregos do AEK Atenas, asseguraram a primeira posição, ficando com o estatuto de cabeças de série no sorteio para os 16 avos de final, a realizar na segunda-feira.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa bracarense assumiu a sua superioridade após o primeiro quarto de hora da segunda metade, primeiro ao beneficiar de um autogolo de Abu Hanna, aos 61 minutos, e depois com um tento de Ricardo Horta, aos 68.

Com este triunfo, o Sporting de Braga manteve o segundo posto do grupo G, com 13 pontos, os mesmos do Leicester, que venceu o grupo por deter vantagem no confronto direto.