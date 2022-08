Sporting de Braga-Vitória de Guimarães antecipado para as 15h30 de sábado

© Tony Dias/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 30 Agosto, 2022 • 12:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogo Sporting de Braga-Vitória de Guimarães, da quinta jornada da I Liga de futebol, foi reagendado para as 15h30 de sábado por solicitação da direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), anunciou esta terça-feira a Liga.

O clássico minhoto estava previsto começar às 18h00 de sábado, mas, segundo um comunicado da Liga de clubes, por "questões de índole securitária relacionadas com o intenso empenhamento operacional do efetivo da PSP na realização de vários eventos em cidades do distrito de Braga", vai agora realizar-se às 15h30.

O Sporting de Braga lidera o campeonato, com 10 pontos, com mais um jogo que o Benfica, que hoje recebe o Paços de Ferreira em jogo em atraso da terceira jornada e pode subir à liderança em caso de vitória, enquanto o Vitória de Guimarães, é oitavo, com seis.

.