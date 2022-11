Sporting de Gijón manifesta pesar pela morte de Fernando Gomes

© Fábio Poço / Global Imagens (arquivo)

O clube espanhol de futebol Sporting de Gijón, que Fernando Gomes representou entre 1980 e 1982, manifestou este sábado pesar pela morte do antigo jogador, aos 66 anos, vítima de doença prolongada.

"O Real Sporting de Gijón mostra o seu pesar pelo falecimento do ex-jogador Fernando Gomes, ocorrido hoje, aos 66 anos. Gomes defendeu a camisola 'rojiblanca' durante duas temporadas na Primeira Divisão (1980/1982), disputando 37 jogos e anotando 15 golos", pode ler-se na nota publicada na página oficial do clube.

O antigo avançado internacional português Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu hoje aos 66 anos, revelaram os campeões nacionais de futebol.

Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, os 'azuis e brancos' expressam "enorme tristeza e consternação" pelo falecimento do ex-dianteiro, que somou 452 jogos, 355 golos e 14 títulos nas duas passagens pelo clube da sua cidade-natal (1974-1980 e 1982-1989), além das distinções de 'artilheiro' das Ligas europeias (1982/83 e 1984/85).

Fernando Gomes representou a seleção nacional em 44 jogos, marcando 11 golos de 'quinas' ao peito, tendo participado no Europeu de 1984, em França, e no Mundial de 1986, no México.