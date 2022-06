Sporting de olho em Gabriel Veron

© Jonathan Miranda Vanegas/EPA

Por António Botelho e Tiago Santos 30 Junho, 2022 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há um jogador do Palmeiras que está na lista do Sporting. Gabriel Veron joga na posição de extremo e, ao que a TSF apurou, é um dos jogadores que está a ser observado pelo departamento de scouting do Sporting.

Ainda assim, é um negócio difícil de se concretizar: trata-se de um jogador muito valorizado e com muitos pretendentes pelo mundo fora. O comentador de Futebol da TSF, Tomás da Cunha, explica que "foi uma das estrelas do mundial de sub-17 em 2019, numa competição ganha pelo Brasil em casa. Desde aí, entrou no radar dos grandes clubes da Europa".

O comentador da TSF destaca as qualidades de Gabriel Veron: "É um extremo que pode ser utilizado tanto à direita como à esquerda, mas também como médio ofensivo. É muito forte em condução de bola, quando muda de velocidade é difícil de travar, tem argumentos no drible e pode ser um finalizador que garantiria alguns números ao Sporting."

Mas Tomás da Cunha identifica "um grande problema", o do "investimento que o Sporting tem de fazer pelo jogador e a concorrência que os leões poderiam encontrar, uma vez que se trata de um jogador muito valorizado."

Gabriel Veron foi, na última madrugada, utilizado na vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o Cerro Porteño. A equipa de Abel Ferreira está muita próxima de atingir os quartos de final da Taça Libertadores.