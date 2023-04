Sporting de visita à Juventus em competição que pode ser "via alternativa"

Ruben Amorim © Pedro Rocha/Global Imagens

Por Lusa 13 Abril, 2023 • 06:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting visita esta quinta-feira a Juventus na Liga Europa de futebol (20h00), no arranque dos quartos de final da competição, que pode servir de alternativa aos dois emblemas no difícil acesso à 'Champions'.

Um cenário que apenas se coloca em caso de triunfo na Liga Europa, sendo que nos respetivos campeonatos o Sporting é quarto na I Liga, a cinco pontos da terceira posição, a última de acesso, ainda com pré-eliminatórias, e a Juventus sétima na Série A.

A 'enganadora' classificação da formação de Turim reflete uma penalização de menos 15 pontos, por irregularidades financeiras na transferência de jogadores, sem a qual a equipa seria segunda no campeonato.

Para o jogo de hoje, da primeira mão, o Sporting, que não terá o castigado Ugarte, procura manter vivo o apuramento para as meias-finais e quando recebe a equipa italiana uma semana depois, em 20 de abril, novamente às 20h00, no Estádio José Alvalade.

O treinador Rúben Amorim, além de não contar com o médio uruguaio Ugarte, não terá também em Turim o avançado Paulinho, lesionado.

Este será o terceiro jogo da história entre Sporting e Juventus, que se defrontaram na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2017/18, com uma vitória dos italianos em casa (2-1) e um empate em Lisboa (1-1).

No jogo de hoje, no Juventus Stadium, a arbitragem estará a cargo do turco Halil Umut Meler, coadjuvado pelos assistentes Mustafá Eyisoy e Kerem Ersoy, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o francês Jérôme Brisard.

Na segunda competição da UEFA, o Sporting foi finalista vencido ainda na designada Taça UEFA (2004/05), e a Juventus venceu o troféu em 1976/77, 1989/90 e 1992/93 e foi derrotado na final de 1994/95.