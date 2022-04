Sporting defronta Benfica nos quartos de final  da Liga dos Campeões de juniores

Equipa de juniores do Sporting Clube de Portugal avança para a próxima fase da competição © Gerardo Santos / Global Imagens

O Sporting vai jogar contra o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões de Juniores, depois de, esta tarde, terem vencido o Dínamo de Kiev, por 2-1.

Mais do que o resultado ou o apuramento, o treinador do Sporting, Filipe Pedro, destaca aquilo que os jogadores de ambas as equipas viveram em campo, com "a troca de camisolas" e o facto de a equipa ter entrado em campo "com a bandeira da Ucrânia".

"No final do jogo (...), caiu-lhes [aos jogadores ucranianos] tudo. Começaram a chorar, uns pelo jogo, outros sabemos lá nós porquê. O que tentámos foi confortar", disse o técnico.

Filipe Pedro fez questão de deixar "uma palavra de apreço e de solidariedade para todos as famílias" ucranianas garantido que o que a equipa deseja "é que se resolva a situação na Ucrânia o mais rapidamente possível e que todos possam voltar às suas vidas normais".

O jogo, que teve lugar na Roménia, foi o primeiro para os jovens do Dínamo de Kiev nos últimos meses. O médio do Sporting Renato Viega admite que esta era uma partida

diferente.

"Foi muito mais que um jogo. O que nos foi pedido, pela estrutura do clube, foi respeitar ao máximo o Dínamo e darmos o nosso máximo, e foi o que fizemos", garantiu.

Com esta vitória, o Sporting marca presença nos quartos de final desta Liga dos Campeões de Juniores e irá jogar um dérbi europeu com o Benfica. O jogo, que ainda não tem data marcada, vai acontecer em Alcochete.