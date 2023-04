Sporting diz que treinador Ricardo Costa foi agredido pelo técnico do Benfica

Ricardo Costa © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Lusa 09 Abril, 2023 • 09:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting denunciou este domingo que o treinador de andebol Ricardo Costa foi agredido pelo homólogo do Benfica, Chema Rodriguez, após o dérbi vencido pelos 'leões', no sábado, para os quartos de final da Taça de Portugal.

Em comunicado, o Sporting descreve este episódio, juntamente com o da agressão ao capitão da equipa de andebol, Salvador Salvador.

"O agressor de Ricardo Costa foi o treinador do Benfica, Chema Rodriguez, o que confere à situação uma extremíssima gravidade. Assim como são os seus comentários no pós-jogo em que pretende justificar a sua violência, falando sobre algo que, como os seus atos atestam, só conhece de vocabulário - valores e respeito", lê-se no comunicado dos 'leões'.

Relativamente a Salvador Salvador, o Sporting atesta que o lateral esquerdo foi agredido por um adepto 'encarnado', "na sequência dos desacatos no final do jogo".

"O Sporting condena veementemente as agressões de que os nossos jogadores e treinadores foram alvo, e vai executar todas as diligências necessárias para que os agressores sejam responsabilizados, reafirmando a necessidade de erradicar qualquer tipo de violência no desporto nacional", rematam os 'leões'.

Fonte policial tinha confirmado à agência Lusa três detenções, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, onde o Sporting venceu o Benfica, por 34-30.

A mesma fonte explicou que um adepto do Benfica foi detido após o jogo por agressão a Salvador Salvador, enquanto um adepto do Sporting foi detido por agredir um agente de autoridade.

Antes, fonte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) já tinha adiantado à Lusa que uma adepta 'encarnada' tinha sido detida no recinto, por incumprimento da medida de interdição de recintos desportivos.

Segundo a mesma fonte, a detida tem 24 anos, é adepta do Benfica e tinha-lhe sido decretada uma medida de interdição de recintos desportivos pela APCVD em setembro de 2022, por pirotecnia, tendo sido intercetada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) quando tentava aceder à bancada do recinto 'encarnado'.