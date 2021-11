Leões procuram ganhar por dois ou mais golos. Sporting 0-0 Borussia (1.ª parte)

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Desde a época 2008/09 que o Sporting não consegue ultrapassar a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas esta terça-feira pode ser o ponto de viragem para a equipa de Rúben Amorim. O Sporting recebe o Borussia Dortmund no Estádio de Alvalade e caso vença por dois ou mais golos, garante o acesso aos oitavos de final da prova.

Os alemães foram obrigados a fazer uma alteração ainda antes do início do jogo: o português Raphael Guerreiro lesionou-se e teve de ser substituído por Schulz. E talvez afetados pelo azar que cedo lhes bateu à porta, precisaram de aplicar-se para segurar a entrada fortíssima do Sporting.

Matheus Reis aventurou-se pelo corredor esquerdo e tirou um cruzamento que, por pouco, não chegou a Paulinho. Pediu-se penálti sobre o avançado português.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Sarabia, Pote e Paulinho

Onze do Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Akanji, Pongracic, Schulz, Witsel, Brandt, Bellingham, Reus, Malen e Reinier

Neste momento, os "leões" estão em igualdade pontual com os alemães, com seis pontos. O Ajax, já qualificado, está em primeiro lugar com 12 pontos e o Beşiktaş, ainda sem qualquer ponto, segue em último lugar. O Dortmund também pode garantir a qualificação, caso vença em Alvalade, e só um empate ou uma vitória do Sporting por um golo atira as decisões para a última jornada.

A equipa de arbitragem é liderada pelo árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande e vai ser assistido por Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández. O quarto árbitro é Cesar Soto Grado. No video-árbitro também vai estar uma dupla espanhola, composta por Juan Martínez Munuera e Ricardo de Burgos.

Suplentes do Sporting: André Paulo, Virgínia, Tabata, Nuno Santos, Luís Neto, Ugarte, Tiago Tomás, Esgaio, Daniel Bragança e Flávio Nazinho

Suplentes do Borussia Dortmund: Ostrzinski, Hitz, Zagadou, Dahoud, ~Emre Can, Tigges, Passlack e Knauff. Raphael Guerreiro lesionou-se no aquecimento.