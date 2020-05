Sporting e a covid-19: "Há dois anos não teríamos capacidade para reagir"

Administrador da SAD fala das cadeiras verdes para o Estádio © Pedro Rocha / Global Imagens

O administrador da SAD do Sporting, André Bernardo, garante que o Sporting está preparado para reagir ao cenário de crise prolongada que se avista para o futebol, devido à covid-19. Ainda assim, André Bernardo alerta para a necessidade de avaliar com critério os investimentos para a próxima temporada, e reitera a aposta em Rúben Amorim.

"Há dois anos não teríamos a capacidade que mostramos hoje, para reagir. O Sporting vinha de um contexto altamente adverso, com problemas e questões estruturais e uma herança pesada. Esta pandemia acaba por nos apanhar num período de recuperação", considera o administrador da SAD dos leões.

O equilíbrio das contas é prioridade, num momento difícil para o futebol profissional. "Não consideramos a sustentabilidade financeira do clube um objetivo, mas sim, uma obrigação. É como um ser humano respirar, não é um objetivo, é uma questão de sobrevivência", reitera.

Com o cenário de um regresso das competições dentro de algumas semanas, e a possibilidade de um intervalo curto de tempo entre esta e a próxima temporada, André Bernardo considera que agora, o clube vai ter de apertar, ainda mais, o critério sobre novos investimentos.

"O que vamos fazer é procurar um equilíbrio na equipa principal. Juventude, formação, mas também maturidade e experiência", explica sobre o projecto para o plantel em 2020/2021.

"As contratações vão ser analisadas caso a caso, tendo em conta o atual contexto, as implicações que já estamos a ter, e que prevemos ter no futuro. Todas as decisões a tomar, inclusive as contratações, terão de ser alvo de uma análise profunda", indica André Bernardo."É um planeamento mais complicado do que o normal, sem dúvida".

Aposta em Rúben Amorim, "o treinador do futuro"

A administração da SAD do Sporting fez um investimento importante na contração de um treinador jovem, antes mesmo da crise motivada pela pandemia, e da suspensão do campeonato. André Bernardo acredita que Rúben Amorim é o homem certo para guiar uma equipa jovem. O treinador que custou aos cofres dos leões dez milhões de euros está a apostar nos mais jovens.

"Temos muito sangue novo na equipa, com muita qualidade. Miúdos que subiram dois escalões para, neste momento, estarem na equipa sénior. São atletas identificados como tendo alto potencial", resume André Bernardo sobre algumas das apostas que, podem ter uma oportunidade, já esta temporada.

"Eles a treinar com ídolos, referências. Temos por isso, considero, um equilíbrio perfeito, com um treinador que consideramos o futuro do Sporting", e, garante o responsável, atletas e equipa técnica estão preparados para voltar aos relvados. "Os atletas estão altamente motivados"

O Estádio de cadeiras verdes

A direção liderada por Fredrico Varandas já tinha anunciado investimentos para a academia do Sporting, mas também para alterações no estádio. Uma das mais visíveis pode acontecer em breve, com a renovação das cadeiras em Alvalade. André Bernardo fala de um estádio pintado a "verde".

"É uma ambição unânime no clube, diria. As cadeiras precisam de uma renovação, ter um estádio com cadeiras verdes, mas também com hi-fi", anuncia o administrador da SAD.

Em Alcochete, o Sporting quer chegar aos 12 milhões de euros de investimento. "Não encontramos a academia, a nossa "fábrica de sonhos", como gostaríamos e como ela já foi", considera André Bernardo. Queremos voltar a ter a academia como referência, no topo das preferências de qualquer pai ou atleta, português ou não, que queira ter um desenvolvimento ligado ao futebol".

Já foram alterados dois relvados sintéticos para que voltem a ter relva natural. Para já, estão concretizados dois milhões de euros de investimentos. "Queremos ter as melhores estruturas a nível de espaços, mas também a melhor estrutura ao nível das equipas técnicas. Ter também a melhor estrutura na captação".