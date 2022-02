"Sporting é a minha casa e volto porque os adeptos gostam de mim"

© Cortesia Sporting

Por Lusa 03 Fevereiro, 2022 • 23:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista argelino Islam Slimani admitiu esta quinta-feira que regressou ao Sporting, assinando um contrato até ao final da temporada 2022/23, pelos adeptos 'leoninos' e por considerar que a sua casa é a do atual campeão nacional português.

"Volto, porque os adeptos gostam de mim e porque o clube gosta de mim. Para mim, isso é o mais importante no futebol. Tinha saudades do Sporting, dos adeptos e de Alvalade. Por isso, a decisão foi muito fácil. É muito bom regressar a casa", confessou o ponta de lança, de 33 anos, em declarações aos meios de comunicação do clube lisboeta.

Depois de passar por equipas como o Leicester e Newcastle, de Inglaterra, Fenerbahçe (Turquia), Mónaco (França) e Lyon (França), o último emblema que representou, Slimani admitiu que foi com a camisola 'verde e branca' que foi "mais feliz".

"Foi com esta camisola que fui mais feliz. O Sporting é a minha casa, sinto-me bem aqui e sou feliz aqui", expressou o novo camisola 9 dos 'leões'.

Por fim, o argelino manifestou o desejo de "marcar muitos golos" e enalteceu ser um jogador "mais experiente, mais vivido e melhor do que da primeira passagem" por Alvalade.

O ponta de lança chegou ao Sporting proveniente do argelino CR Belouizdad, por cerca de 300 mil euros, tendo sido transferido para o Leicester, em 2016/17, então campeão inglês, pelo valor da sua cláusula de rescisão, 30 milhões de euros.

Aos 33 anos, Slimani regressa ao clube em que se estreou na Europa, em 2013/14, tendo, em três temporadas, assinado 57 golos nos 112 jogos oficiais disputados com a camisola dos 'leões' e conquistado uma Taça de Portugal e uma Supertaça.