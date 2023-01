Sporting e Arouca disputam vaga na final da Taça da Liga

Rúben Amorim © Pedro Rocha/Global Imagens

Sporting e Arouca disputam esta terça-feira uma vaga na final da Taça da Liga de futebol, em Leiria, na primeira meia-final da 16.ª edição da competição, a partir das 19h45.

Os 'leões', vencedores de quatro troféus, incluindo os dois últimos, na cidade leiriense, procuram a sétima presença no jogo decisivo, frente aos arouquenses, estreantes nesta fase da prova, que procuram tornar-se no 11.º emblema a chegar a uma final da Taça da Liga.

Após a primeira volta, os comandados de Rúben Amorim seguem no quarto lugar da I Liga, com 32 pontos, a 12 do líder Benfica, enquanto a formação orientada por Armando Evangelista ocupa o sexto posto, com 26.

Este vai ser o 14.º embate entre as duas equipas, o terceiro na Taça da Liga, sendo que o Sporting venceu os primeiros 13 jogos, tendo o Arouca conseguido a primeira vitória de sempre sobre os 'leões', na 11.ª jornada do campeonato.

Em 29 de outubro último, o capitão João Basso, aos 47 minutos, marcou o golo do triunfo da formação arouquense, naquela que foi, então, a quarta derrota dos 'leões' na edição 2022/23 da I Liga.

O jogo entre Arouca e Sporting, das meias-finais da Taça da Liga, vai ser disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 19h45, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Na quarta-feira, o campeão nacional FC Porto procura a sua quinta final na competição, frente ao Académico de Viseu, da II Liga.