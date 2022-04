Sporting e Benfica conhecem a "sorte" para a final a quatro da Liga dos Campeões de Futsal

© Pedro Rocha/Global Imagens

O sorteio em Nyon desta quinta-feira arranca às 10h30 - horário Portugal continental -, com Sporting, Benfica, o ACCS Asnières Ville-neuve de Ricardinho e ainda o Barcelona. São estes os quatro clubes que vão lutar pelo título de campeão europeu 2022. O Sporting vai defender o título conquistado na época passada.

O clube francês, ACCS Asnières Villeneuve, entra nesta fase da prova depois dos russos do Tyumen terem sido afastados pela UEFA, como sanção à guerra na Ucrânia.

A fase final da UEFA Futsal Champions League vai decorrer na Arena Riga, na Letónia. As meias-finais jogam-se no dia 29 de Abril e a final no dia 1 de maio.

Perfil dos clubes:

ACCS Asnières Villeneuve 92

Caminhada rumo à fase final: segundo classificado no Grupo 2 da fase principal e segundo classificado no Grupo A da ronda de elite.

Melhores marcadores: Bilal Bakkali, Abdessamad Mohammed e Souheil Mouhoudine com 4 golos.

Melhor desempenho: Oitavos de final (2021)

Caminhada rumo à fase final: vencedor do Grupo 3 da fase principal, vencedor do Grupo C da ronda de elite.

Melhores marcadores: Ferrão, Sergio Lozano, Pito e Matheus Rodrigues com 6 golos.

Melhor desempenho: vencedor (2012, 2014, 2020)

SL Benfica

Caminhada rumo à fase final: vencedor do Grupo 1 da fase principal, vencedor do Grupo D da ronda de elite.

Melhores marcadores: Ivan Chishkala, Afonso Jesus e Hossein Tayebi com 4 golos.

Melhor desempenho: vencedor (2010)

Sporting

Caminhada rumo à fase final: vencedor do Grupo 2 da Fase principal, vencedor do Grupo B da ronda de elite.

Melhor marcador: Diego Cavinato com 9 golos

Melhor desempenho: vencedor (2019, 2021)

