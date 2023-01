Sporting e FC Porto disputam em Leiria final da Taça da Liga

© Carlos Costa/AFP

Sporting, vencedor das duas últimas edições, e FC Porto, que procura ainda o seu primeiro troféu, disputam este sábado em Leiria a final da 16.ª edição da Taça da Liga de futebol, o primeiro título da temporada.

Com mais um dia de descanso do que o seu rival, os 'leões' bateram na meia-final o Arouca (2-1), com dois golos de Paulinho, enquanto, na quarta-feira, o FC Porto venceu o Académico de Viseu, da II Liga, por 3-0.

Ouça aqui a antevisão do encontro feita por Rúben Amorim e Sérgio Conceição 00:00 00:00

Os dois clubes vão encontrar-se pela segunda vez no jogo decisivo da Taça da Liga, depois de, em 2018/19, o Sporting ter vencido em Braga por 3-1 no desempate por grandes penalidades, após o 1-1 registado no tempo regulamentar.

O Sporting procura a sua quinta Taça da Liga, a terceira consecutiva, numa competição em que o técnico Rúben Amorim passou recentemente a ser 'dono'. O treinador português levou os 'leões' às duas últimas conquistas, já depois de ter vencido ao serviço do Sporting de Braga, chegando a esta 'final four' totalmente vitorioso.

Já o FC Porto vai tentar levantar pela primeira vez a Taça da Liga, naquela que será a sua quinta final, saindo sempre derrotado nas outras quatro.

O encontro está agendado para as 19h45, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.