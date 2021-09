Sporting e FC Porto disputam primeiro clássico. Benfica defende liderança nos Açores

© Pedro Rocha/Global Imagens

Por Lusa 11 Setembro, 2021 • 07:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Sporting e FC Porto protagonizam neste sábado o primeiro 'clássico' da temporada, enquanto o Benfica defende a liderança da I Liga portuguesa de futebol nos Açores, perante o Santa Clara, no arranque da quinta jornada.

'Leões' e 'dragões', em igualdade pontual com 10 pontos, juntamente com o Estoril Praia, defrontam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20h30, sob arbitragem de Nuno Almeida, já depois de equipa de Jorge Jesus, que comanda o campeonato com 12, ter atuado no campo do Santa Clara, às 18h00.

Do lado do Sporting, atual campeão nacional, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás são baixas confirmadas na equipa de Rúben Amorim, devido a problemas físicos, enquanto no FC Porto, os colombianos Uribe e Luiz Díaz e o mexicano Corona poderão não estar em condições de jogar, por terem regressado tarde das respetivas seleções.

O Sporting venceu 45 das 87 receções ao FC Porto para a I Liga e só perdeu uma das derradeiras 12, mas os 'dragões' pontuaram nas últimas quatro visitas a Alvalade.

Desde a temporada 2017/18, os comandados de Sérgio Conceição conseguiram um triunfo, em 2019/20, e três empates.

Por seu lado, Rúben Amorim perdeu apenas um dos seis embates face a Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, num 'duelo' que apenas se começou a jogar em 2019/20.

Nos Açores, perante o 12.º classificado, o Benfica vai tentar aumentar a vantagem na liderança do campeonato e manter o registo totalmente vitorioso na prova, num encontro em que Jorge Jesus terá Otamendi (Argentina) e Lucas Veríssimo (Brasil) em dúvida, também por causa da pausa das seleções.

Valentino Lázaro, emprestado pelo Inter Milão, e o extremo esquerdo sérvio Nemanja Radonjic, cedido pelo Marselha, poderão fazer a estreia pelo clube da Luz.

A jornada arranca oficialmente às 15h30, na Mata Real, com jogo entre Paços de Ferreira e Sporting de Braga, um embate entre duas equipas que na última temporada acabaram a I Liga em zona europeia, que marca a estreia do acordo entre conselhos de arbitragem de Portugal e França, com a arbitragem do gaulês Willy Delajod.

Programa da quinta jornada:

- Sábado, 11 set:

Paços de Ferreira. Ferreira - Sporting de Braga, 15h30.

Santa Clara - Benfica, 18h00.

Sporting - FC Porto, 20h30.

- Domingo, 12 set:

Moreirense - Famalicão, 15h30.

Gil Vicente - Vizela, 18h00.

Boavista - Portimonense, 18h00.

Vitória de Guimarães - Belenenses SAD, 20h30.

- Segunda-feira, 13 set:

Marítimo - Arouca, 19h00.

Tondela - Estoril Praia, 21h15.