Sporting e FC Porto estreiam-se frente a Ajax e Atlético Madrid

Os encontros de Sporting e FC Porto estão ambos agendados para as 20h00 © Ozan Kose/AFP

Sporting, de regresso após quatro anos de ausência, e FC Porto, terceiro do ranking de presenças, estreiam-se esta quarta-feira na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol com duelos frente a Ajax e Atlético Madrid, respetivamente.

No Grupo C, o Sporting, que não ouve o hino de Champions desde 2017/18, recebe no Estádio José Alvalade o campeão holandês, enquanto, no Grupo B, o FC Porto joga em Madrid com o Atlético, campeão espanhol e emblema em que atua o internacional português João Félix.

A formação leonina tem as melhores recordações dos holandeses, já que, no único confronto, para a primeira ronda da Taça UEFA de 1988/89, somou dois triunfos, por 4-2 em casa e 2-1 em Amesterdão.

Desta vez, novo triunfo abriria boas perspetivas de apuramento para os comandados de Rúben Amorim, num agrupamento em que o Borussia Dortmund, de Haaland (20 golos, em 16 jogos), vai mostrar se é mesmo o favorito no reduto do Besiktas.

Coates, castigado, e Pedro Gonçalves, lesionado, são baixas certas nos campeões portugueses. Por seu lado, o FC Porto regressa a um campo em que perdeu por 2-0 na última visita, na fase de grupos de 2011/12, num encontro em que o Atlético Madrid, reforçado com o regresso do avançado francês Griezmann, tem claro favoritismo.

O treinador Sérgio Conceição levou 24 jogadores para a capital espanhola, sendo que a única grande baixa é a da guarda-redes internacional argentino Marchesín, que se encontra lesionado e tem sido bem substituído por Diogo Costa.

Os portistas perderam no último duplo confronto com os 'colchoneros', na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2013/14 (1-2 em casa e 0-2 fora), mas, antes, ganharam os dois jogos da fase de grupos de 2009/10 (2-0 em casa e 3-0 fora) e, em 2008/09, prevaleceram nos oitavos de final (2-2 fora e 0-0 em casa).

O outro encontro do agrupamento realiza-se em Anfield Road, onde o Liverpool, de Diogo Jota, recebe o AC Milan, de Rafael Leão e do 'eterno' Zlatan Ibrahimovic (ausente por lesão), emblema que não joga a fase de grupos desde 2013/14.

Os encontros de Sporting e FC Porto estão ambos agendados para as 20h00 (horas de Lisboa). Na terça-feira, o Benfica estreou-se com a uma igualdade a zero no reduto do Dinamo Kiev, num Grupo E em que o Bayern Munique venceu por 3-0 em Barcelona, com 'bis' de Lewandowski.