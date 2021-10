Sporting e FC Porto iniciam participação na Taça da Liga

© Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

O Sporting, detentor da Taça da Liga, e o FC Porto iniciam esta terça-feira as respetivas participações na edição 2021/22 da Taça da Liga de futebol, com a receção ao Famalicão e a visita ao Santa Clara, respetivamente.

Os 'leões', três vezes vencedores da prova, recebem o Famalicão, a partir das 21h15, no segundo dos três jogos do Grupo B.

A formação de Vila Nova de Famalicão, que venceu pela primeira vez na I Liga no sábado, no terreno dos açorianos do Santa Clara (2-0), lidera o agrupamento, com três pontos, graças à goleada obtida diante do Penafiel (5-0), da II Liga.

O FC Porto, quatro vezes finalista da competição, joga em Ponta Delgada, a partir das 18h00 locais (19h00 em Lisboa), na sua estreia no Grupo D.

Este agrupamento é liderado por Rio Ave, da II Liga, e Santa Clara, que, no primeiro jogo, empataram 2-2.

A jornada da 15.ª edição da Taça da Liga prossegue na quarta-feira, com a visita do Benfica, recordista de triunfos na prova (sete), ao Vitória de Guimarães e termina na quinta-feira, dia da receção do Sporting de Braga, finalista em 2020/21, ao Paços de Ferreira.