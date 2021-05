Sporting e FC Porto procuram terceiro título de campeão europeu de hóquei em patins

© Filipe Amorim / Global Imagens

O Sporting, campeão em título, e o FC Porto, finalista das últimas duas edições, enfrentam-se este domingo na final da Liga Europeia de hóquei em patins, no Luso, onde um dos dois rivais vai conquistar o terceiro cetro europeu.

O Sporting, vencedor da prova em 2018/19 e 1976/77, vai disputar a sua quarta final da principal competição europeia de clubes, enquanto o FC Porto vai jogar o 15.º encontro decisivo, o terceiro consecutivo, tendo vencido a prova em 1989/90 e 1985/86.

Os 'dragões' chegaram à final ao vencerem a Oliveirense, por 6-4, depois de terem estado a perder por 4-0, enquanto os 'leões' derrotaram o rival Benfica, na outra meia-final, no desempate através de grandes penalidades, por 2-1, após a igualdade 3-3 no tempo regulamentar e 5-5 no prolongamento.

A reedição da final de 2018/19, quando o Sporting ergueu o troféu em Lisboa, ao vencerem os 'azuis e brancos', por 5-2, está marcada para as 17h30, no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.

José Pedro Martins, antigo treinador das selecções mais jovens, entre 1996 - 2002, chegou a ser campeão da Europa. Em decarações à TSF, diz que esta será uma partida imprevisível.

José Pedro Martins considera que a falta de público pode fazer a diferença 00:00 00:00