Sporting e Rio Ave sem entendimento para compra de Taremi

Mehdi Taremi © Fernando Veludo/Lusa

Por Miguel Jorge Fernandes 29 Janeiro, 2020 • 10:51

O avançado iraniano do Rio Ave Mehdi Taremi já esteve a ser discutido entre dirigentes dos dois clubes, mas fonte junto do processo garantiu à TSF que as negociações não seguiram em frente. O valor oferecido pelo Sporting para a compra do passe de Taremi foi muito baixo, em comparação com os números pretendidos pelo clube de Vila do Conde, sublinhou a mesma fonte à TSF.

Taremi, de 27 anos, chegou no início da presente época ao Rio Ave, proveniente do Al-Gharafa. O treinador Carlos Carvalhal revelou que o avançado perdeu dinheiro com esta mudança para o futebol português, porque tinha o desejo de jogar na Europa.

Esta temporada já marcou nove golos com a camisola do clube de Vila do Conde. É internacional iraniano, já vestiu por 45 vezes a camisola da seleção principal, apontando 21 golos.

Sporting de novo desfalcado na frente de ataque

O Sporting contratou recentemente Andraz Sporar neste mercado de inverno e a pasta dos avançados parecia resolvida em Alvalade. Mas agora, com a lesão grave de Luiz Phellype, a direção de Frederico Varandas pode regressar ao mercado e jogar com o encaixe financeiro da iminente transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United, para comprar um ponta de lança.

Luiz Phellype lesionou-se no encontro de segunda-feira com o Marítimo. O brasileiro tem uma rotura do ligamento no joelho direito, e vai ser operado nos próximos dias. Só voltará aos relvados na próxima temporada.

Para esta segunda metade da época, o treinador Silas já pode contar com o jovem Pedro Mendes, agora inscrito pela equipa principal na I Liga, e que, em conjunto com Andraz Sporar, é das únicas opções para a frente de ataque.