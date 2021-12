Sporting em Penafiel à procura de confirmar meias-finais da Taça da Liga

© Gerardo Santos/Global Imagens

O Sporting, detentor do troféu, procura esta terça-feira confirmar o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, na deslocação ao campo do Penafiel, num encontro em que os 'leões' necessitam apenas de um ponto.

No recinto do quinto classificado da II Liga, um empate será suficiente para a equipa treinada por Rúben Amorim assegurar o primeiro lugar do Grupo B e seguir para a 'final four' da competição.

No primeiro jogo, o Sporting venceu em Alvalade por 2-1 o Famalicão, equipa que vai estar a 'torcer' por um triunfo do Penafiel para fugir à eliminação.

Batido por 5-0 no terreno do Famalicão, o Penafiel tem ainda hipóteses matemáticas de chegar às meias-finais, mas para isso acontecer precisa de vencer o Sporting por 'impensáveis' 9-0 para poder ter vantagem sobre os dois rivais do grupo e terminar no primeiro posto.

O início do encontro entre Penafiel e Sporting, que tem os mesmos pontos do líder FC Porto na I Liga, está agendado para as 20h15.

Jogos por disputar na fase de grupos da Taça da Liga:

- Terça-feira, 14 dez:

Grupo B: Penafiel (II) - Sporting (I), 20h15

- Quarta-feira, 15 dez:

Grupo A: Benfica (I) - Sporting da Covilhã (II), 19h00

Grupo D: FC Porto (I) - Rio Ave (II) 21h00

- Quinta-feira, 16 dez:

Grupo C: Boavista (I) - Sporting de Braga (I), 20h15