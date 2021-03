Sporting: "Entrar ou não na Champions não altera muito a estratégica inicial"

© José Sena Goulão/EPA (arquivo)

O Sporting está bem e com humildade para enfrentar o que resta do campeonato, jogo a jogo. As palavras são de André Bernardo, o administrador da SAD do Sporting, em entrevista na TSF, no dia em que o clube apresentou o projeto Cidade Sporting, para revitalizar toda a zona envolvente ao Estádio José Alvalade.

Sobre o futebol, o balanço não podia ser melhor. Aproxima-se a reta final do campeonato e o foco é total: "É sempre melhor ganhar do que não ganhar e, portanto, o balanço é sempre positivo. Tal como tem sido dito, é preciso haver um equilíbrio entre ter a confiança de quem parte como primeiro e a humildade de como quem fosse o último. Ir jogo a jogo para que no final se façam as contas e seja um final feliz", revela André Bernardo, à TSF.

O Sporting quer ser campeão e garantir uma entrada na Liga dos Campeões, o que permite, para além da questão desportiva, um encaixe importante para as contas do clube. Nesta entrevista à TSF, o administrador da SAD dos leões assegura que o projeto da direção e a estratégia estão delineados com ou sem Liga dos Campeões.

"Temos de chegar à Champions primeiro, obviamente esperamos todos que sim, mas ainda não chegámos, por isso, até matematicamente ser possível, não podemos contar com uma coisa que não temos. De qualquer forma, a nossa estratégia desde o início não altera muito entrando ou não entrando na Liga dos Campeões. Aquilo que altera é, pelos efeitos diretos e indiretos da entrada na Liga dos Campeões, é a capacidade de executar a estratégia, até porque estamos a atravessar um ano complicadíssimo por causa da pandemia e da herança de tesouraria que encontrámos, que não era fácil", afirma André Bernardo.

Cidade Sporting vai nascer em torno do estádio

Esta manhã, o clube leonino apresentou o projeto "Cidade Sporting", para revitalizar toda a zona envolvente ao Estádio José Alvalade. André Bernardo explica o projeto: "É um conceito que envolve um tridente, com o desporto como epicentro, mas também com uma vertente artística e tecnológica. Pretende ser um espaço que se torne uma referência a nível mundial, em que as pessoas podem usufruir do espaço para a prática de desporto desportiva, mas também de uma forma de lazer e convívio e, adicionar a isso, uma vertente cultural e lúdica, em redor do estádio."

André Bernardo revela que o Sporting quer ter grande parte deste projeto concluído até ao início da próxima época e explica ainda onde vai ser esta cidade Sporting.

"O espaço será delineado, primordialmente, pelo estádio, pelo pavilhão e pelas zonas circundantes aos mesmos. Temos projetado a primeira obra que dá arranque ao projeto - que será uma artéria verde - à partida em maio e fará a simulação, em princípio, uma pista de tartan. Posteriormente, temos projetado para junho, um 'Street Basket' e um 'Skate Park'. Portanto, esperemos que até ao início da próxima época estas três partes estejam completas e feitas", vinca o dirigente.

A Cidade Sporting é um projeto em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Junta de Freguesia do Lumiar.