Sporting esforça-se mas continua sem Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres (à direita) "era capaz de ter impacto no futebol português", acredita Tomás da Cunha

O Sporting ainda não conseguiu fechar a contratação de Viktor Gyökeres, mesmo com a pressão do presidente, Frederico Varandas, no processo negocial com o Coventry.

O comentador de futebol da TSF Tomás da Cunha entende que a SAD do Sporting pode fazer um esforço maior.

"A minha opinião é que se o treinador tem uma preferência clara, e isso parece evidente neste caso, o clube deve fazer um esforço. Até porque o Rúben Amorim já deu provas suficientes de que merece esse esforço", afirma.

O Coventry não aceitou a última proposta do Sporting. A SAD leonina ofereceu 18 milhões de euros mais 3 milhões em variáveis. O Coventry, quer 21 milhões de euros fixos. Um valor que podia fechar o negócio.

O comentador Tomás da Cunha diz que "o Sporting está a deixar arrastar demasiado esta negociação". "Devia definir uma data limite para salvaguardar os interesses do clube, e no fundo também para bater o pé nesta negociação, porque o Coventry tem feito aquilo que quer dos leões", continua.

Viktor Gyökeres "era capaz de ter impacto no futebol português, pela sua capacidade física completamente diferenciadora e pela forma como ataca a baliza". "O Sporting não tem esse tipo de avançado", acrescenta o comentador da TSF.

Sobre os valores do negócio, e apesar do esforço que o Sporting devia fazer, Tomás da Cunha sublinha que o máximo seria um valor próximo dos 25 milhões de euros: "O avançado já tem 25 anos e ainda por cima está à beira do último ano de contrato com os ingleses. Podia ser uma jogada muito arriscada por parte do Sporting, apesar de ser um avançado, que em condições normais, pode marcar a diferença."

Agora é preciso fazer contas, explica Tomás da Cunha: "O Sporting ao subir mais a parada, começa a meter muito dinheiro em cima da mesa e, possivelmente, até a condicionar o ataque a outros alvos neste mercado de transferências. Estando na disposição de pagar 25 milhões de euros, o que não falta no mercado são avançados a esse alcance, mas o mais importante seria o Sporting definir uma data limite para esta contratação, e não deixar arrastar o negócio."