Sporting está a trabalhar "para vencer a Supertaça"

O extremo do Sporting Nuno Santos

O extremo do Sporting Nuno Santos garantiu este domingo que os campeões portugueses de futebol estão a trabalhar "para vencer" a Supertaça Cândido de Oliveira, em 31 de julho, frente ao Sporting de Braga.

"É já daqui a menos de um mês, estamos a trabalhar para isso, para chegar e vencer. É isso que queremos, somos campeões nacionais", disse o jogador, em entrevista ao canal televisivo do clube.

Nuno Santos, contratado ao Rio Ave na época passada, considerou que o regresso da equipa ao trabalho, há cerca de uma semana, "tem sido bom" e servido para "continuar a assimilar coisas do ano passado".

"[O treinador] Segue sempre o seu plano, os métodos são iguais, mas com coisas novas. Já estamos habituados, é preciso assimilar, para não perdermos o barco, nem o ritmo", afirmou o futebolista, de 26 anos.

Nuno Santos garantiu que a primeira semana de trabalho, ainda sem alguns jogadores que estão ou estiveram ao serviço das seleções, "tem sido muito exigente, mas muito positiva".

O extremo manifestou o desejo de voltar a ter público nos estádios, depois de uma temporada à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19: "Esperamos que os nossos adeptos venham ao estádio, assim que possível, já sentimos falta deles".

Antes da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para 31 de julho, em Aveiro, o Sporting tem agendados quatro encontros particulares de preparação.

Durante o estágio de pré-epoca, no Algarve, entre 11 e 21 de julho, os 'leões' defrontar o Boavista, os franceses do Angers e os belgas do Gent.

No regresso a Lisboa, o Sporting defronta, em 25 de julho, no troféu Cinco Violinos, os franceses do Lyon, que tem no seu plantel Islam Slimani, avançado argelino que já representou os 'leões', e Anthony Lopes, guarda-redes internacional português.