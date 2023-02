Por Cátia Carmo 27 Fevereiro, 2023 • 17:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting venceu esta segunda-feira em casa o Estoril Praia, por 2-0, num jogo da 22.ª jornada da I Liga, recuperando três pontos para o FC Porto, segundo classificado.

Os leões entraram a pressionar o Estoril, mas só marcaram perto do intervalo. João Carvalho tentou afastar um passe de Paulinho, mas acabou por deixar a bola à mercê de Bellerín na grande área e o espanhol atirou mesmo a contar.

Já no segundo tempo, aos 51 minutos, Trincão recebeu na esquerda, fez a diagonal a conduzir a bola com o pé esquerdo, deixando para trás quatro adversários até ficar na cara do guarda-redes e finalizar com o pé direito. Estava feito o segundo.

Com Pedro Guerreiro como treinador interino, após a saída de Nelson Veríssimo, o Estoril Praia sofreu a terceira derrota consecutiva e mantém-se na 15.ª posição, com 22 pontos, seis acima do 15.º posto, de acesso ao play-off de manutenção, ocupado pelo Marítimo.

É a equipa do Sporting que vai sair a jogar. Ao terceiro minuto de jogo, Bellerín combina com Edwards, mas surge Tiago Santos a ceder canto. Dois minutos depois, Adán, rápido a sair dos postes, antecipa-se a Tiago Gouveia, que tinha sido lançado em profundidade por Geraldes.

Perto da meia hora de jogo, já três jogadores dos leões fazem exercícios de aquecimento. Aos 28 minutos, Edwards cai na grande área e pede penálti, mas o árbitro nada assinala. Oito minutos depois, Adán saiu dos postes, agarrou a bola e ainda derrubou o avançado do Estoril.

Sensação de golo em Alvalade, aos 38 minutos. Edwards tirou um adversário do caminho e rematou de pé esquerdo, mas a bola saiu ao lado da baliza de Dani Figueira. Dois minutos depois, Bellerín estreia-se a marcar em Alvalade. O VAR ainda analisa o lance, mas acaba por assinalar golo.

Aos 43 minutos, Trincão remata por cima da trave. O árbitro dá quatro minutos de compensação. Intervalo!

Início do segundo tempo em Alvalade. Aos 51 minutos, Trincão tira do caminho um central do Estoril Praia e atirou para o segundo golo!

O Estoril está a tentar esticar o jogo na frente, mas o Sporting não deixa. Aos 63 minutos, Dani Figueira defende com uma palmada o remate rasteiro de Trincão. Na recarga, Paulinho é apanhado em fora de jogo. Aos 82 minutos, um estouro de pé esquerdo, de Tiago Araújo, apanha todos de surpresa e embate no poste da baliza de Adán.

O árbitro dá três minutos de compensação. Terminou o jogo.

Onze do Sporting: Adán, St. Juste, Coates, Matheus Reis, Bellerín, Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Trincão, Edwards e Paulinho.

Onze do Estoril Praia: Dani Figueira, Gamboa, Francisco Geraldes, Cassiano, João Carvalho, Tiago Gouveia, Pedro Álvaro, Rafik Guitane, Joãozinho, Mexer e Tiago Santos

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Gonçalo Inácio, Diomande, Tanlongo, Arthur, Ricardo Esgaio, Jovane, Chermiti e Mateus Fernandes.

Suplentes do Estoril Praia: Pedro Silva, Vital, Rodrigo Martins, Ndiaye, Carlos Eduardo, João Marques, João Carlos, Tiago Araújo e Lea Siliki.