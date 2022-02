Golo de Pedro Gonçalves faz a diferença. Sporting 1-0 Estoril (intervalo)

© ~José Sena Goulão/Lusa

Face às ausências por castigo de Coates e Palhinha, Rúben Amorim lança no onze inicial Luís Neto e Manuel Ugarte. Bruno Tabata também está suspenso depois dos incidentes no final do clássico frente ao FC Porto no Estádio do Dragão.

O primeiro remate do jogo surge aos sete minutos de jogo. Perda de bola à saída na construção do Estoril e Pedro Gonçalves remata de longe ao lado da baliza de Dani Figueira.

Dez minutos iniciais em que as equipas se mostram com atitudes semelhantes em campo. Construção com passes curtos desde a defesa, com o adversário a pressionar alto.

O Sporting volta a ter uma ocasião de golo tímida pouco depois do primeiro quarto de hora da partida. Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves trocam a bola à entrada da área e o último remata com pouca força ao lado.

Depois de jogados os primeiros 20 minutos, acontece a primeira ameaça de golo para o Estoril. António Xavier cruza do corredor direito, Adán não consegue agarrar e André Clóvis ainda consegue colocar a bola na pequena área, só que não surge ninguém para emendar para a baliza.

Nova oportunidade tímida para o Sporting. Matheus Reis faz o cruzamento do lado esquerdo e, ao segundo poste, Paulinho remata contra o corpo de Joãozinho. Os leões ainda pediram penálti por alegada mão na bola, mas a equipa de arbitragem não considerou assim.

A cinco minutos do intervalo, Pedro Gonçalves abre o marcador. Pablo Sarabia puxa a bola da direita para o meio e remata rasteiro. Dani Figueira defende, mas não consegue agarrar e aí aparece Pedro Gonçalves a marcar na recarga.

A partida chega mesmo ao tempo de descanso com o Sporting na frente, graças ao golo de Pedro Gonçalves. Ainda que com poucas oportunidades, os leões têm mais remates, mais posse de bola e o golo que faz a diferença ao intervalo.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Neto e Feddal; Porro, Ugarte, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho.

Onze do Estoril: Dani Figueira, David Bruno, Vital, Ferraresi e Joãozinho; Rosier e Francisco Geraldes; António Xavier, André Franco e Arthur; André Clóvis.

Suplentes do Sporting: André Paulo, João Virgínia, Slimani, Nuno Santos, Rúben Vinagre, Marcus Edwards, Daniel Bragança, Dário ​​​​​​​Essugo e Gonçalo Esteves.

Suplentes do Estoril: Thiago Silva, Carles Soria, Mboula, Raul Silva, Leonardo Ruiz, Bruno Lourenço, João Gamboa, Lucho e Romário Baró.