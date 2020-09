Jovane inaugura marcador. Paços de Ferreira 0-1 Sporting (1.ª parte)

© Gerardo Santos/Global Imagens

Depois de um início de temporada atípico, com vários casos positivos de Covid-19 entre jogadores e staff técnico, o Sporting estreou-se na I Liga. Rúben Amorim, que ainda se encontra em isolamento por ter testado positivo, escolheu o mesmo onze que venceu o Aberdeen, na qualificação para a Liga Europa.

Do lado do Paços de Ferreira, dois contratempos: o treinador Pepa não pode contar com João Amaral e Mohamed Diaby que testaram positivo à Covid-19 antes do encontro.

A primeira oportunidade do jogo surgiu logo aos dois minutos de jogo. Coates abriu para Nuno Mendes. O jovem lateral esquerdo ganhou a linha e cruzou para Tiago Tomás. O colega formado em Alcochete, isolado, rematou por cima, perdendo a oportunidade de inaugurar o marcador.

Aos seis minutos, o Paços respondeu. O avançado brasileiro Douglas Tanque ganhou espaço e executou um remate de meia distância que passou perto da baliza de Adán.

O jogo estava elétrico, com o Sporting a mostrar uma grande dinâmica ofensiva. Aos 11 minutos, Porro protagonizou uma nova jogada de muito perigo. O espanhol rematou para uma excelente defesa de Jordi.

O primeiro golo do encontro apareceu aos 22 minutos. Na sequência de um canto, a defensiva pacense retirou a bola na área e, na recarga, Tiago Tomás rematou, mas o esférico foi desviado pela mão de Tanque.

O árbitro Fábio Veríssimo apontou para a marca de grande penalidade e Jovane Cabral, na conversão, fuzilou a baliza de Jordi, apontando o primeiro golo do jogo.

Onze do Paços de Ferreira: Jordi; Uilton, Marcelo, Baixinho e Oleg Reabciuk; Bruno Costa, Eustáquio e Luiz Carlos; Hélder Ferreira, Douglas Tanque e Luther Singh.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Pedro Porro, Matheus Nunes, Wendel e Nuno Mendes; Tiago Tomás, Jovane e Vietto.