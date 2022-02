Por Gonçalo Teles 06 Fevereiro, 2022 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rúben Amorim já avisou: o mais importante para o Sporting, este domingo, é manter a diferença de seis pontos para o FC Porto, antes da visita que desta sexta-feira ao Estádio do Dragão e portanto não vai poupar jogadores. Para a receção ao Famalicão, a partir das 20h30, Porro, Esgaio, Palhinha, Sarabia e Pedro Gonçalves estão em risco de falhar a próxima jornada, se virem um cartão amarelo.

Ainda não se jogava há seis minutos em Alvalade e as bancadas já se preparavam para festejar. Adrián Marín fez falta sobre Paulinho no interior da grande área e André Narciso apontou para a marca dos 11 metros. Sarabia assumiu a marcação, atirou para o meio da baliza e fez o 1-0.

A vencer desde cedo, o Sporting não quis tirar o pé do acelerador e, principalmente por Pote, ia chegando perto da baliza famalicense, mas depois faltava um remate que criasse perigo. Aliás, nessa estatística foi o Famalicão quem levou vantagem para o intervalo, mas não sem alguma confusão.

Em cima do minuto 45, e depois de um pontapé livre marcado sobre o lado direito do ataque famalicense, os visitantes ficaram a pedir penálti de Porro sobre Pêpê e instalou-se a confusão. Alex Nascimento e Feddal saíram amarelados da confusão, André Narciso acabou por ir consultar as imagens do lance e assinalou penálti.

O ponta de lança francês Banza assumiu a marcação do lance, mas não foi feliz: Adán deu-lhe nega e foi para o intervalo com o aplauso das bancadas. Já André Narciso recolheu aos balneários a ser assobiado.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates,​​​​ Feddal, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Matheus Reis, Pote, Sarabia e Paulinho

Onze do Famalicão: Júnior, Riccieli, Penetra, Alex Nascimento, Adrián Marín, Pickel, Pêpê, João Carlos Teixeira, Ivo, Bruno Rodrigues e Banza

O jogo é arbitrado por André Narciso, assistido por Paulo Brás e Marco Vieira. No VAR está Bruno Esteves.

Suplentes do Sporting: Virgínia, Tabata, Slimani, Nuno Santos, Neto, Ugarte, Edwards, Esgaio e Bragança

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Queirós, Iván Jaime, Gustavo Assunção, Kadile, Batubinsika, De La Fuente, Jhonder Cádiz e Ibrahim

VEJA AQUI OS PRINCIPAIS LANCES