Leões em vantagem. Sporting 1-0 Famalicão (2.ª parte)

Em dia de estreia na Taça da Liga, o Sporting subiu ao relvado do Estádio de Alvalade com um novo equipamento e com uma revolução no onze inicial. Rúben Amorim mudou praticamente metade da equipa que habitualmente é titular no campeonato. Só Sarabia, Nuno Santos, Gonçalo Inácio e Feddal mantiveram a titularidade.

Perante milhares nas bancadas de Alvalade, o Sporting teve uma entrada de leão. Logo aos oito minutos, chegou à vantagem por intermédio de Manuel Ugarte. O jogador de 20 anos rematou à entrada da área, a bola desviou numa defesa adversário e só parou no fundo da baliza de Luiz Júnior.

Com vantagem no marcador, o Sporting não baixou o ritmo e guardou a bola, impedindo o "fama" de sair em contra-ataque. Os leões estavam com as linhas muito juntas, criando dificuldades na estratégia do adversário.

Onze do Sporting: João Virgínia; Neto, Gonçalo Inácio e Feddal; Ricardo Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes e Rúben Vinagre: Sarabia, Jovane e Nuno Santos.

Suplentes: Adán, Matheus Reis, Palhinha, Pedro Porro, Pedro Gonçalves, Geny e Daniel Bragança.

Onze do Famalicão: Luiz Júnior; De la Fuente, Penetra, Riccieli e Rúben Lima; Pêpê Rodrigues, Pickel e David Tavares; Ivo Rodrigues, Marcos Paulo e Bruno Rodrigues.

Suplentes: Dalberson, Alex Nascimento, Adrián Marín, Pedro Brazão, Iván Jaime, Pablo, Ofori, Diogo Filgueiras, Heriberto.

O jogo é arbitrado por Manuel Mota, assistido por Jorge Fernandes e André Dias.