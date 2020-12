Sporting-FC Porto e Braga-Benfica na final four da Taça da Liga

O Sporting de Braga é o detentor do troféu © Miguel Pereira/Global Imagens

As quatro primeiras equipas do campeonato vão defrontar-se nas meias-finais da Taça da Liga. O Sporting joga frente ao FC Porto, enquanto o Braga vai discutir a final com o Benfica.

A final four da prova vai realizar-se em Leiria, entre os dias 16 e 23 de janeiro de 2021.

O Sporting foi a primeira equipa a sair em sorteio, e vai defrontar o FC Porto na primeira meia-final. Já o Benfica vai jogar frente ao Sporting de Braga para o último passaporte para o derradeiro jogo da competição.

Os quatro primeiros classificados da I Liga avançaram para a final four, depois de se terem imposto nos respetivos jogos dos quartos-de-final.

O Braga venceu por 3-1 o Estoril Praia e o Sporting por 2-0 o Mafra, ambos da II Liga, enquanto Benfica e FC Porto bateram dois primodivisionários, respetivamente, Vitória de Guimarães (4-1 no desempate por grandes penalidades, após empate 1-1) e Paços de Ferreira (2-1).

O Benfica é o recordista de triunfos, com sete (2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016). O Sporting de Braga é o detentor do troféu, que já tinha conquistado em 2013, tantas vezes quanto o Sporting, vencedor em 2018 e 2019. O FC Porto ainda não conquistou a prova.