Taremi atira à trave, Paulinho entra no jogo. Sporting 0-0 FC Porto (1.ª parte)

O Sporting recebe o FC Porto, na 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo importante nas contas do título e pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Face às várias ausências nos dragões, Sérgio Conceição promoveu André Franco à titularidade, com Grujic a fazer dupla com Uribe no meio-campo. No outro lado, Rúben Amorim trouxe algumas surpresas para a equipa inicial, principalmente com as introduções de Bellerín, Fatawu e Trincão, bem como a permanência de Chermiti no centro do ataque.

Os leões entraram para assumir o jogo e a somar vários lances de bola parada, mas sem conseguir assustar a baliza de Diogo Costa.

Num jogo dividido, foi o Sporting a ter a primeira oportunidade. Boa jogada pela esquerda dos leões e Matheus Reis chegou à linha para cruzar atrasado, onde apareceu Marcus Edwards a rematar ao lado. Os dragões responderam logo a seguir, com um remate de Galeno, dentro da área, por cima da baliza de Adán.

Marcus Edwards era o jogador mais irrequieto nesta fase da partida. Aos 25 minutos, o inglês ganhou a bola na direita, puxou para o meio e rematou por cima.

Aos 33', surge a melhor oportunidade do jogo e para o FC Porto. Galeno isolou Taremi dentro da área e o iraniano remata À trave. Na recarga, Marcano cabeceia por cima.

Ainda na primeira parte, Rúben Amorim decidiu mexer para lançar Paulinho no jogo, que entrou para o lugar de Francisco Trincão.

Já dentro dos últimos cinco minutos da segunda parte, Marcus Edwards é descoberto na direita, cruza para a marca de penálti e Marcano faz de parede e evita que a bola de Chermiti vá na direção da baliza.

Onze do Sporting: Adán, Matheus Reis, Coates, Inácio, Bellerín, Ugarte, Pedro Gonçalves, Fatawu, Edwards, Trincão e Chermiti.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Uribe, André Franco, Grujic, Galeno, Taremi e Pepê.

Suplentes do Sporting: Israel, St. Juste, Nuno Santos, Paulinho, Diomande, Tanlongo, Arthur, Esgaio e Mateus Fernandes.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, David Carmo, Rodrigo Conceição, Manafá, Namaso, Toni Martínez, Eustáquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.