Conheça os onzes de Sporting e FC Porto para o primeiro clássico da época

O Sporting recebe, este sábado, o FC Porto para o primeiro clássica da temporada. 'Leões' e 'dragões', em igualdade pontual com 10 pontos, juntamente com o Estoril Praia, defrontam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20h30, sob arbitragem de Nuno Almeida.

Do lado do Sporting, atual campeão nacional, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás são baixas confirmadas na equipa de Rúben Amorim, devido a problemas físicos, enquanto no FC Porto, os colombianos Uribe e Luiz Díaz e o mexicano Corona poderão não estar em condições de jogar, por terem regressado tarde das respetivas seleções.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Rúben Vinagre; Jovane, Paulinho e Nuno Santos.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe e Marcano; Corona, Uribe, Bruno Costa e Corona; Luis Díaz e Taremi.

O Sporting venceu 45 das 87 receções ao FC Porto para a I Liga e só perdeu uma das derradeiras 12, mas os 'dragões' pontuaram nas últimas quatro visitas a Alvalade.

Desde a temporada 2017/18, os comandados de Sérgio Conceição conseguiram um triunfo, em 2019/20, e três empates.

Por seu lado, Rúben Amorim perdeu apenas um dos seis embates face a Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, num 'duelo' que apenas se começou a jogar em 2019/20.

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Matheus Reis, Esgaio, Gonçalo Esteves, Tiago Ferreira, Daniel Bragança, Tabata, Sarabia, Geny Catamo.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Manafá, Grujić, Vitinha, Sérgio Oliveira, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Pepê, Toni Martínez.